Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nächste Turnierabsage

Dickes Fragezeichen hinter Strakas Ryder-Cup-Start

Sport-Mix
01.09.2025 08:45
2023 beim Ryder Cup hielt Sepp Straka (re.) den Pokal in den Händen. Ob er heuer in New York ...
2023 beim Ryder Cup hielt Sepp Straka (re.) den Pokal in den Händen. Ob er heuer in New York dabei ist, scheint ungewiss.(Bild: AFP/ANDREAS SOLARO)

Montag um 15 Uhr gibt Europas Kapitän Luke Donald sein Aufgebot für den Ryder Cup Ende September in New York bekannt. Ob Sepp Straka dabei ist, scheint plötzlich ungewiss. Denn Österreichs Golfstar sagte für die BMW PGA Championship in Wentworth, wo immer das Teambuilding für den Ryder Cup beginnt, ab. Schon zuletzt hatte der 32-Jährige pausiert, um seiner schwangeren Ehefrau Paige beizustehen.

0 Kommentare

Rückblick: Vor dem zweiten Finalturnier des FedEx-Cups in Baltimore hatte Straka kurzfristig abgesagt. Sein Manager Butler Melnyk erklärte dazu: „Sepp kann aus persönlichen Gründen nicht spielen. Er bittet um Privatspähre, weil er sich zu Hause um eine Familienangelegenheit kümmert.“

Beim Ryder Cup 2023 in Rom war Sepps damals mit ihrem ersten Kind schwangere Ehefrau Paige ...
Beim Ryder Cup 2023 in Rom war Sepps damals mit ihrem ersten Kind schwangere Ehefrau Paige dabei.(Bild: GEPA)

Die „Krone“ erfuhr, dass er daheim in Birmingham (Alabama) seine im siebenten Monat schwangeren Ehefrau Paige unterstützte und sich um den im Dezember 2023 geborenen Sohn Leo kümmerte. Beim Finalturnier in Atlanta spielte Straka wieder. Aber der zweifache PGA-Saisonsieger war mental sichtlich nicht auf der Höhe, wurde Letzter. In Atlanta gab der Wiener auch keine Interviews.

„Familie ist die absolute Nummer eins“
Und jetzt kam die Absage für Wentworth, wo alle anderen Ryder-Cup-Sieger von 2023 in Rom dabei sind und das Teambuilding beginnt. Das ist schon ein großes Indiz dafür, dass Straka aus persönlichen Gründen auch Europas Kapitän Luke Donald abgesagt haben könnte. Niki Zitny, Sportdirektor des Österreichischen Golfverbands, hatte schon nach Sepps Absage für Baltimore gesagt: „Die Familie ist für Sepp die absolute Nummer eins. Wenn er dort gebraucht wird, ist er da.“ Ryder Cup hin oder her.

Porträt von Matthias Mödl
Matthias Mödl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
180.562 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
155.060 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Österreich
Elch „Emil“ stattet Lourdes-Grotte einen Besuch ab
115.512 mal gelesen
Elch „Emil“, auf dieser Aufnahme bei Baumgarten am Tullnerfeld, wurde von der Feuerwehr mit ...
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
2279 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1755 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Kolumnen
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
1559 mal kommentiert
Christian Stocker: Häme für „2-1-0“
Mehr Sport-Mix
Nächste Turnierabsage
Dickes Fragezeichen hinter Strakas Ryder-Cup-Start
Ötztaler Radmarathon
Nach 5500 Höhenmeter: Doppelsieg für Österreich
Krone Plus Logo
Bewerb in Türkei
Triathletin pfeift auf den Sieg und rettet Leben
Am 7. September
Vienna Vikings kennen ihren Finalgegner in der ELF
9. Vuelta-Etappe
Sieg für Vingegaard, Gall klettert in die Top-5

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf