Dickes Fragezeichen hinter Strakas Ryder-Cup-Start

„Familie ist die absolute Nummer eins“

Und jetzt kam die Absage für Wentworth, wo alle anderen Ryder-Cup-Sieger von 2023 in Rom dabei sind und das Teambuilding beginnt. Das ist schon ein großes Indiz dafür, dass Straka aus persönlichen Gründen auch Europas Kapitän Luke Donald abgesagt haben könnte. Niki Zitny, Sportdirektor des Österreichischen Golfverbands, hatte schon nach Sepps Absage für Baltimore gesagt: „Die Familie ist für Sepp die absolute Nummer eins. Wenn er dort gebraucht wird, ist er da.“ Ryder Cup hin oder her.