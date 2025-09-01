Dickes Fragezeichen hinter Strakas Ryder-Cup-Start

Montag um 15 Uhr gibt Europas Kapitän Luke Donald sein Aufgebot für den Ryder Cup Ende September in New York bekannt. Ob Sepp Straka dabei ist, scheint plötzlich ungewiss. Denn Österreichs Golfstar sagte für die BMW PGA Championship in Wentworth, wo immer das Teambuilding für den Ryder Cup beginnt, ab. Schon zuletzt hatte der 32-Jährige pausiert, um seiner schwangeren Ehefrau Paige beizustehen.
Rückblick: Vor dem zweiten Finalturnier des FedEx-Cups in Baltimore hatte Straka kurzfristig abgesagt. Sein Manager Butler Melnyk erklärte dazu: „Sepp kann aus persönlichen Gründen nicht spielen. Er bittet um Privatspähre, weil er sich zu Hause um eine Familienangelegenheit kümmert.“
Die „Krone“ erfuhr, dass er daheim in Birmingham (Alabama) seine im siebenten Monat schwangeren Ehefrau Paige unterstützte und sich um den im Dezember 2023 geborenen Sohn Leo kümmerte. Beim Finalturnier in Atlanta spielte Straka wieder. Aber der zweifache PGA-Saisonsieger war mental sichtlich nicht auf der Höhe, wurde Letzter. In Atlanta gab der Wiener auch keine Interviews.
„Familie ist die absolute Nummer eins“
Und jetzt kam die Absage für Wentworth, wo alle anderen Ryder-Cup-Sieger von 2023 in Rom dabei sind und das Teambuilding beginnt. Das ist schon ein großes Indiz dafür, dass Straka aus persönlichen Gründen auch Europas Kapitän Luke Donald abgesagt haben könnte. Niki Zitny, Sportdirektor des Österreichischen Golfverbands, hatte schon nach Sepps Absage für Baltimore gesagt: „Die Familie ist für Sepp die absolute Nummer eins. Wenn er dort gebraucht wird, ist er da.“ Ryder Cup hin oder her.
