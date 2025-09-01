Camilla verprügelte Grabscher mit ihrem High Heel!

In einem neuen Enthüllungsbuch kommt eine unglaubliche Geschichte ans Licht: Queen Camilla (78), die heute starke Frau an der Seite von König Charles, musste sich als Teenager gegen einen Sex-Angreifer wehren – und tat das mit aller Kraft!
Diese schockierende Story enthüllt der Ex-Royal-Reporter Valentine Low in seinem brisanten Buch „Power and the Palace“.
Und wer brachte die Story ins Rollen? Niemand Geringerer als Ex-Premierminister Boris Johnson! Der damalige Bürgermeister von London traf Camilla und Prinz Charles im Juni 2008 in Clarence House. Bei einer gemütlichen Tasse Tee entwickelte sich ein lebhaftes Gespräch. Johnson schwärmte später von Camilla: „bewundernswert“ und „toll“.
Albtraum im Zug nach Paddington
Doch plötzlich wurde es ernst. Camilla, damals 60, vertraute Johnson an, dass sie als Teenager in einem Zug nach Paddington von einem bedrohlichen Mann bedrängt wurde. „Er bewegte seine Hand immer weiter und weiter“, erzählte sie laut Johnsons Kommunikationschef Guto Harri.
So tough war Camilla mit 16
Dann kam der Moment, der alles veränderte! Auf Johnsons Frage, wie sie reagiert habe, antwortete Camilla legendär: „Ich tat, was meine Mutter mir beigebracht hatte: Ich zog meinen Schuh aus – und schlug ihm mit dem Absatz in die Weichteile!“
Damit nicht genug: An der nächsten Station sprang sie aus dem Zug, fand sofort einen Polizisten und meldete den Täter – der tatsächlich verhaftet wurde!
Queen Camilla über die dramatischen Minuten
Queen Camilla über die dramatischen Minuten
Die Episode soll Johnson so beeindruckt haben, dass er in London drei neue Hilfszentren für Vergewaltigungsopfer eröffnete. Bislang wusste niemand, was sein Engagement ausgelöst hatte – nun ist klar: Es war Camilla.
Eine Königin mit Courage!
Ein Insider bestätigte gegenüber der „Daily Mail“, dass Camilla offen über das Erlebnis spricht – nicht aus Scham, sondern um anderen Frauen Mut zu machen.
Camilla ist nicht nur die Frau an Charles’ Seite – sie ist auch ein Vorbild für Stärke und Zivilcourage.
