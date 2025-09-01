Mit krone.tv zu „Die Schule der magischen Tiere“

Am 25. September kommt der 4. Teil der erfolgreichen Kinoreihe „Die Schule der magischen Tiere“ in die Kinos. Schon vorab findet am 12. September dazu die große Red-Carpet Premiere in München statt. krone.tv schickt nun 2x2 Gewinner zu der großen Premiere, wo Sie die Schauspieler und den Cast vor Ort treffen könnnen.
Das vierte Kinoabenteuer nach der vielgeliebten, allein im deutschsprachigen Raum bereits über elf Millionen Mal verkauften gleichnamigen Kinder- und Jugendbuchreihe rund um die spannenden und warmherzigen Geschichten von Margit Auer, die in 26 Sprachen übersetzt wurden, kommt am angestammten Platz Ende September in die österreichischen Kinos.
Das erwartet Sie im 4. Teil von „Die Schule der magischen Tiere“
Miriam wohnt für ein paar Monate bei ihrer Freundin Ida und geht in dieser Zeit gemeinsam mit ihr auf die Wintersteinschule. Sie weiß nichts von der magischen Gemeinschaft. Doch gleich an ihrem ersten Schultag übergibt Mr. Morrison der Klasse zwei neue magische Tiere: Max erhält die Eule Muriel, und zu Miriams größtem Erstaunen bekommt sie den energiegeladenen Koboldmaki Fitzgeraldo. Muriel erkennt schnell, dass Max möglicherweise mehr für seine beste Freundin Leonie empfindet, als er denkt. Miriam vertraut Fitzgeraldo an, dass sie auf ihrer alten Schule die Außenseiterin war. Dann findet Ida durch Zufall heraus, dass die Wintersteinschule geschlossen werden soll.
In der anstehenden Schulchallenge erkennen Ida und ihre Klasse ihre letzte Chance, die Schule und damit die magische Gemeinschaft zu retten. Zu ihrem Schrecken erfährt Miriam, dass ihre eigentliche Schule ausgerechnet mit ihrem ehemaligen Mitschüler Torben ebenfalls an dem Wettbewerb teilnimmt. Unter Druck gesetzt von ihrer alten Klasse gerät Miriam zwischen die Fronten. Kann die Wintersteinschule die Schulchallenge gewinnen? Und kann die Klasse dadurch die Schulschließung verhindern?
Eine deutsche Erfolgsgeschichte
„Die Schule der magischen Tiere“ ist die erfolgreichste deutsche Kino-Serie des vergangenen Jahrzehnts. Teil 1 begeisterte im Jahr 2021 starke 1,8 Millionen Besucher, ein Jahr später sattelte Teil 2 noch einmal ordentlich eins drauf: sensationelle 2,9 Millionen Kinozuschauer lockte das Abenteuer um Ida, Jo und die magische Schulgemeinschaft der Wintersteinschule vor die große Leinwand. Und Teil 3 konnte diesen Erfolg noch einmal mit 3,1 Millionen verkauften Tickets toppen und wurde ebenfalls der meistgesehene deutsche Film des Jahres 2024.
krone.tv schickt Sie zur Red Carpet Premiere nach München
Sie haben nun die Chance, live bei der Red Carpet Premiere in München dabei zu sein. krone.tv verlost hierzu 2x2 Tickets für die Red Carpet Premiere am 12. September inkl. Hin- und Rückfahrt per Zug und Unterkunft für eine Nacht. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und mit ein wenig Glück sind Sie und Ihre Begleitung live dabei bei der Premiere in München. Teilnahmeschluss ist der 5. September, 09:00 Uhr.
