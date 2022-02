Russland:  Grünes Licht für Einsatz in Ostukraine 

Russland zieht Botschaftspersonal aus der Ukraine ab

Unterdessen kündigte das Außenministerium in Moskau den Abzug des russischen Botschaftspersonals aus der Ukraine an. „Für den Schutz ihres Lebens und der Sicherheit, hat die russische Führung die Entscheidung über die Evakuierung des Personals der russischen Auslandsvertretungen in der Ukraine getroffen“, hieß es in der Erklärung am Dienstagabend. Die Evakuierung solle „in sehr naher Zukunft“ erfolgen. Das betreffe die Botschaft in Kiew und die Generalkonsulate. Auch die Vereinten Nationen reduzieren ihr Personal in der Ukraine. Nicht unbedingt benötigte Kräfte werden dem Vernehmen nach abgezogen. Dennoch werde die UN-Mission in der Ukraine ihre Aktivitäten „insbesondere im Osten des Landes“ fortsetzen, versicherte eine Sprecherin in Genf. „Wir sind weiterhin voll einsatzfähig.“