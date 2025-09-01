Bier kostet nach Mitternacht um zwei Euro mehr
Wirt erklärt Aufschlag
Im Biergasthof Riedberg in Ried im Innkreis (OÖ) müssen Durstige ab 24 Uhr tiefer in die Tasche greifen. Eine halbe Bier etwa kostet dann um satte zwei Euro mehr. Wirt und Biersommelier Karl Zuser rechtfertigt den Aufschlag im Gespräch mit der „Krone“.
Ein nicht mehr ganz aktueller Blog-Beitrag sorgt derzeit für mediales Aufsehen und hat es sogar nach Deutschland geschafft.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.