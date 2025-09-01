Bier kostet nach Mitternacht um zwei Euro mehr

Im Biergasthof Riedberg in Ried im Innkreis (OÖ) müssen Durstige ab 24 Uhr tiefer in die Tasche greifen. Eine halbe Bier etwa kostet dann um satte zwei Euro mehr. Wirt und Biersommelier Karl Zuser rechtfertigt den Aufschlag im Gespräch mit der „Krone“.