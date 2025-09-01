Steinbock löste Steinschlag aus: Wanderer verletzt

Den spätsommerlichen Sonntag wollten ein 67-jähriger Mann und seine 55-jährige Ehefrau auskosten und unternahmen eine Wandertour in Gemeindegebiet von Tragöß-Sankt Katharein. Beim Rückweg über die Pribitzalm und den sogenannten „Reihensteig“ kam es allerdings zu einem heiklen Zwischenfall. Ein Stein löste sich oberhalb des steilen, felsigen Weges auf 1300 Metern.