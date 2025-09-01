VIP-Pässe für das Vienna Coffee Festival gewinnen

Ein Höhepunkt ist der Auftritt der CottageRoasters, gegründet von Markus Schneider-Diglas. Ob am Gersthofer Markt oder seit 2024 im traditionsreichen Diglas am Fleischmarkt – ihre Spezialitätenkaffees sind längst ein Fixpunkt der Wiener Kaffeehauskultur. Beim Festival sind sie gleich am Eingang zum Roasters Village zu finden und laden ein, die Vielfalt ihrer edlen Röstungen zu entdecken.