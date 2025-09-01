VIP-Pässe für das Vienna Coffee Festival gewinnen

Kaffeeliebhaber aufgepasst! Gemeinsam mit den CottageRoasters verlosen wir 2x Hospitality Pässe für das Vienna Coffee Festival inklusive Food & Beverage Vouchers sowie 4x Cottage Roasters Single Origin Kaffees à 250g im Gesamtwert von 300 Euro.
Vom 12. bis 14. September verwandelt sich die Marx Halle in Wien erneut in den Treffpunkt der internationalen Kaffeeszene. Drei Tage lang steht alles im Zeichen der Bohne: einzigartige Sorten, besondere Röstungen, kreative Kaffeekreationen sowie spannende Verkostungen und Workshops. Hier erfahren Besucher alles über die perfekte Zubereitung und können direkt von den Profis lernen.
Ein Höhepunkt ist der Auftritt der CottageRoasters, gegründet von Markus Schneider-Diglas. Ob am Gersthofer Markt oder seit 2024 im traditionsreichen Diglas am Fleischmarkt – ihre Spezialitätenkaffees sind längst ein Fixpunkt der Wiener Kaffeehauskultur. Beim Festival sind sie gleich am Eingang zum Roasters Village zu finden und laden ein, die Vielfalt ihrer edlen Röstungen zu entdecken.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost nun anlässlich des Vienna Coffee Festival vom 12. bis 14. September 1x2 Hospitality-Pässe- inklusive Food & Beverage Vouchers sowie 2x2 Cottage Roasters Single Origin Kafees à 250g im Gesamtwert von 300 Euro. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Krone kocht“-Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier
