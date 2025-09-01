Fiasko droht! Das sind Bayerns letzte Optionen

Wenn nicht, soll auch Lois Openda von RB Leipzig eine Option sein. Der Belgier will die Bullen verlassen – allerdings gibt es mehrere Interessenten und auch hier lässt die Leih-Politik der Bayern-Bosse wenig Spielräume zu. Auch in diesem Fall ist eine Einigung am letzten Tag nicht sicher. Am Ende droht den Bayern also ein schlechter Deal oder sie stehen gar mit leeren Händen da. So oder so könnte es das nächste Transfer-Fiasko für Eberl und Co. werden.