Lenker (30) stürzt 150 Meter steile Kuhweide hinab

Dramatischer Unfall am Sonntag im steirischen Bezirk Weiz: Ein 30-Jähriger kam aufgrund der tief stehenden Sonne von der Straße ab und stürzte 150 Meter in die Tiefe. Er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.
Die tief stehende Sonne wurde am Sonntagnachmittag einem 30-jährigen Grazer auf dramatische Art und Weise zum Verhängnis. Gegen 17 Uhr war er auf der L355 in Richtung Teichalm unterwegs, als er in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Die Sonne dürfte ihn geblendet haben.
Jede Hilfe kam zu spät
Er stürzte daraufhin etwa 150 Meter eine steile Kuhweide hinab. Das Fahrzeug blieb stark beschädigt liegen, der 30-Jährige wurde im Wrack eingeklemmt. Das automatisierte Notrufsystem des Autos alarmierte noch die Einsatzkräfte, doch jede Hilfe kam zu spät. Der Grazer verstarb an der Unfallstelle.
