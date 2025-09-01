Lenker (30) stürzt 150 Meter steile Kuhweide hinab

Jede Hilfe kam zu spät

Er stürzte daraufhin etwa 150 Meter eine steile Kuhweide hinab. Das Fahrzeug blieb stark beschädigt liegen, der 30-Jährige wurde im Wrack eingeklemmt. Das automatisierte Notrufsystem des Autos alarmierte noch die Einsatzkräfte, doch jede Hilfe kam zu spät. Der Grazer verstarb an der Unfallstelle.