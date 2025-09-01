Vorteilswelt
Schmuckarsenal dabei

Diebe versteckten Rolex in Unterhose – Haft!

Ausland
01.09.2025 07:25
Französischen Polizisten gingen unverhofft zwei Gauner ins Netz, die mit Schmuck im Wert von ...
Französischen Polizisten gingen unverhofft zwei Gauner ins Netz, die mit Schmuck im Wert von zehn Millionen Euro unterwegs waren. Archivbild(Bild: AFP/JEFF PACHOUD)

Einen unerwarteten Fund machten französische Polizisten bei einer Routinekontrolle am Bahnhof Gare-de-Lyon in Paris. Sie hielten zwei Männer an, die mit Schmuck im Wert von zehn Millionen Euro unterwegs waren.

Laut einem Bericht der Zeitung „Le Parisien“ waren die beiden polizeibekannten Verdächtigen – einer davon ist noch minderjährig – der Polizei am Samstag bei einer Routinekontrolle am Bahnhof ins Netz gegangen.

Bahnhof Paris-Gare-de-Lyon
Bahnhof Paris-Gare-de-Lyon(Bild: AFP)

Dem Bericht zufolge fanden die Beamten den Schmuck, darunter eine Rolex-Uhr, eine Halskette im Wert von schätzungsweise fünf Millionen Euro und Ohrringe im Wert von zwei Millionen Euro, in einer Socke, die einer der beiden Männer in seine Unterhose gestopft hatte.

