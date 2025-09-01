Flüchtete auf E-Bike
Ukraine fasst Verdächtigen nach Politiker-Mord
Nachdem der frühere ukrainische Parlamentspräsident Andrij Parubij am Wochenende auf offener Straße erschossen worden war, konnte ein Verdächtiger gefasst werden. Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte am Montag in sozialen Medien: „Alle Umstände dieses schrecklichen Mordes müssen aufgedeckt werden.“
„Die notwendigen Ermittlungen laufen“, erklärte Selenskyj weiter. „Ich danke den Strafverfolgungsbehörden für ihr schnelles und koordiniertes Vorgehen.“
Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft erklärte am Samstag mit, ein Mann habe „mehrere Schüsse“ auf Parubij abgefeuert und den 54-Jährigen „auf der Stelle“ getötet. Die Behörde leitete eine Untersuchung wegen „vorsätzlichen Mordes“ ein. Selenskyj verurteilte die Schüsse als einen „schrecklichen“ und „genauestens geplanten“ Mord. Für die Aufklärung der Tat würden „alle notwendigen Kräfte und Mittel“ bereitgestellt, versicherte der Präsident unmittelbar nach der Tat.
Selenskyj erklärte in sozialen Medien, der Verdächtige habe bereits eine erste Aussage gemacht:
Kämpfte für die ukrainische Unabhängigkeit
Bilder des mutmaßlichen Tatorts, die in ukrainischen Medien veröffentlicht worden waren, zeigten einen am Boden liegenden Mann mit blutüberströmtem Gesicht. Der Verdächtige sei als Lieferant gekleidet gewesen und habe ein Elektrofahrrad gefahren, meldete der ukrainische Sender Suspilne.
Leitfigur bei pro-europäischen Bewegung
Parubij war von 2016 bis 2019 Parlamentspräsident der Ukraine und diente zuvor als Vorsitzender des Sicherheitsrats. Schon zu Sowjet-Zeiten hatte sich Parubij für die Unabhängigkeit der Ukraine eingesetzt. Er galt als eine der Leitfiguren bei den großen pro-europäischen Bewegungen der jüngeren ukrainischen Geschichte: der Maidan-Revolution von 2014 sowie der Orangefarbenen Revolution im Jahr 2004.
Parubij befehligte Verteidigungsgruppen während der Maidan-Proteste, die blutig niedergeschlagen wurden. Die pro-europäischen Proteste stürzten 2014 den vom Kreml unterstützten damaligen Präsidenten Viktor Janukowitsch. Im Jahr 2014 überlebte Parubij einen versuchten Mordanschlag mit einer Kampfgranate.
