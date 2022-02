Nehammer: „Eingetreten, wovor wir gewarnt haben“

„Es ist leider eingetreten, was wir seit Tagen befürchtet und wovor wir gewarnt haben“ - so reagierte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Montagabend auf die Zuspitzung der Lage in der Ostukraine. Aufgrund der dramatischen Lage berief Nehammer für Dienstag erneut das Krisenkabinett der Bundesregierung zum Ukraine-Konflikt ein. Die Regierung stehe in enger Absprache mit den europäischen Partnern, um die weitere Vorgehensweise zu besprechen.