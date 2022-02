Putin ebnet den Weg für Einmarsch in die Ukraine

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Montag den schwelenden Konflikt zwischen Russland und der Ukraine noch weiter angeheizt und den Weg für einen militärischen Einmarsch geebnet: Nicht nur erkannte er die Unabhängigkeit der prorussischen Gebiete in der Ostukraine an und unterzeichnete ein Freundschaftsabkommen mit den Separatisten, er stellte zudem die Staatlichkeit der Ukraine infrage und bezichtigte Kiew, Atomwaffen zu bauen und Massenverbrechen am russischstämmigen Volk in der Ostukraine zu verüben. „Es ist leider eingetreten, was wir seit Tagen befürchtet haben“, reagierte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) auf die Zuspitzung der Lage. Die EU und die USA kündigten Sanktionen an.