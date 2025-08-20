Das sorgt bei Sturm für großes Kopfschütteln

Wenn Sturm in wenigen Stunden gegen Bodö/Glimt um den Einzug in die Königsklasse kämpft, ist der Schauplatz groß im Bild – nämlich die Heimstätte der Norweger namens Aspmyra-Stadion. Die Arena aus den 60er-Jahren hat von der UEFA tatsächlich das Pickerl für die Champions-League-Heimspiele bekommen.
Als Trainer Jürgen Säumel und Kapitän Stefan Hierländer am Dienstag nach dem Abschlusstraining vor dem Stadion standen, schüttelten beide auch nur den Kopf. Wie der gesamte schwarze Tross, der in Bodö mit ist. Was keiner fassen kann: Das in die Jahre gekommene Aspmyra-Stadion hat von der UEFA tatsächlich das Pickerl für die Champions League erhalten. Im Vergleich mit der Heimstätte von Bodö/Glimt könnte die Arena in Liebenau beinahe als Prachtbau durchgehen.
