„Russland kann auf Knopfdruck Invasion starten“

Er habe sich mit der Verteidigungsministerin, den Experten des Innen- und Außenministeriums und Energieministeriums beraten und sich auch mit den Parlamentsparteien ausgetauscht, so Nehammer: „Es gibt eine massive Zunahme an Kampfhandlungen an der ukrainisch-russischen Grenze. Entgegen den Ankündigungen eines Abzuges gibt es nur einen ,Fake-Abzug', die Russische Föderation ist in der Lage, auf Knopfdruck eine Invasion in die Ukraine zu beginnen.“