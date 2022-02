Putins Machtspiele: Was bedeutet das für Europa?

Der russische Präsident Wladimir Putin hat Montagabend die Separatisten-Gebiete Luhansk und Donezk in der Ostukraine anerkannt. Was bedeutet das nun für Europa? Die EU kündigte sofort nach Putins Anerkennung Sanktionen gegen Russland an. Dies könnte nun zur Folge haben, dass die Energiepreise in Europa bald massiv steigen. krone.at beantwortet die wichtigsten Fragen zur angespannten Situation.