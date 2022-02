Kranker Soldat zur Behandlung nach Linz geflogen

Am Weg der Besserung

Knapp vor Mitternacht landete die Maschine wieder in Hörsching. Der Soldat wurde sofort in ein Linzer Spital überstellt, wo sich sein Gesundheitszustand auch schnell besserte.

Es war eine tolle Teamleistung. Durch den raschen Rücktransport wurde ein schwerer Krankheitsverlauf verhindert", so Havlicek. Mehr als 30 Personen waren an der Aktion beteiligt.