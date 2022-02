Die Fetzenflaggen zieren schon die Fenster

Der traditionelle Fetzenumzug in Ebensee bleibt trotz der Öffnungsschritte abgesagt. Aber die Ebenseer sind aus einem besonderen Holz geschnitzt, darum werden viele von ihnen am kommenden Rosenmontag in ihre Kostüme schlüpfen. Der Fasching wird ausgetrommelt, die Fetzenflaggen sind schon gehisst.