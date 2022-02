Tesla-Mitarbeiter zu Betriebsratswahl aufgerufen

Vor der für den kommenden Montag geplanten Betriebsratswahl beim Elektroautobauer Tesla am ersten europäischen Standort in Grünheide bei Berlin hat die Gewerkschaft IG Metall die Beschäftigten zur Stimmabgabe aufgerufen. „Bei der ersten Betriebsratswahl im deutschen Tesla-Werk geht es um viel“, betonte IG-Metall-Bezirksleiterin Birgit Dietze am Montag in Grünheide.