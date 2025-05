12 Jahre in Linz versteckt, jetzt zufällig gefasst

In Linz ging am Sonntag den Beamten zufällig ein Litauer (37) ins Netz, der vor zwölf Jahren bei einem brutalen Mord- und Raubversuch in einer Kleinstadt unweit von Frankfurt am Main beteiligt gewesen sein soll. Der bei uns vorbestrafte Verdächtige wartet nun in Haft auf seine Übergabe an die deutschen Behörden.