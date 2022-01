Wasserversorgung rund um Tesla-Werk in Gefahr

Umwelt- und Naturschutzverbände sehen die Wasserversorgung in der Region um die Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin wegen eines Gerichtsstreits in großer Gefahr. Eine Entscheidung in dem Verfahren um eine Bewilligung zur Trinkwasserförderung des Wasserwerks Eggersdorf, das auch Wasser für Tesla liefern soll, soll dem zuständigen Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) zufolge bald fallen.