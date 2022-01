Tesla darf in neuer Fabrik mehr E-Autos testen

Tesla erhält in seiner neuen Fabrik in Grünheide südöstlich von Berlin trotz fehlender abschließender Genehmigung weitere Möglichkeiten für Vorab-Tests. Auf Antrag des US-Elektroautobauers sei die bisherige vorzeitige Zulassung für Funktionstests für 250 Karossen erweitert und verlängert worden, sagte eine Sprecherin des brandenburgischen Umweltministeriums am Montag. Die Ergebnisse der Erprobungen seien laut Tesla nicht zufriedenstellend gewesen.