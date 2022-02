Die Entscheidungen fielen jeweils nach der Pause

Starke Nerven bewiesen hingegen die Feldkircher Handballerinnen im Topspiel gegen Stockerau. Lag die Truppe von Cheftrainer Christoph Bobzin in Durchgang eins bereits mit vier Toren hinten. Nach dem Seitenwechsel zündeten Elisabeth Vidal (10 Treffer) und Co mit einem 6:0-Lauf den Turbo. Mit dem 24:22 (10:12) verteidigten die Blau-Weißen Platz drei und haben das Finalrunden-Ticket fast schon sicher in der Tasche.