Auf Mirjam Puchners Spuren zum Weltcup-Fixticket

Die Montafonerin Emily Schöpf, am Samstag Sechste, kam bei der zweiten Abfahrt auf Rang neun (+0,98). „Die Fahrt ist mir eigentlich ganz anständig vorgekommen. Weshalb es dennoch für kein besseres Ergebnis gereicht hat, muss ich erst mit den Trainern anaylsieren“, rätselte die 21-Jährige, die in der Abfahrtsgesamtwertung damit erstmals in dieser Saison aus den Top-3 fiel und vor dem Finale in Andorra nun Vierte ist.