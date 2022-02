ÖSV-Lady setzt ihren fulminanten Triumphzug fort

Damit liegt Schöpf vor den letzten zwei Saisonabfahrten in der Europacup-Disziplinenwertung mit 301 weiterhin auf Rang zwei und damit auf Kurs in Richtung Weltcup-Fixticket für den kommenden Winter. 21 Punkte dahinter hat auch Wechner als Dritte noch ausgezeichnete Chance, in der Saison 2022/23 im Weltcup gesetzt zu sein. Franziska Gritsch führt in der EC-Gesamtwertung und könnte im Falle eines Gesamtsiegs in allen Disziplinen unanhängig von der Nationenquote an den Weltcupstart gehen.