Bewohner riefen bei Brand durch Fenster um Hilfe

Mehrere Menschen sind am Samstag in den frühen Morgenstunden bei einem Brand in einer Wohnhausanlage in Weissenbach an der Triesting (Niederösterreich) regelrecht in ihren Wohnungen eingeschlossen gewesen. „Im Erdgeschoß eines Stiegenhauses brannten ein Sofa sowie ein Gaszähler- und ein Stromverteilerkasten“, berichtete das Bezirkskommando. Beim Eintreffen der Retter schallten bereits Hilferufe aus Fenstern und von Balkonen ...