Von Spital bis Kassenarzt: Burgenländer am Wort

Thema ist auch der niedergelassene Bereich. So will die Umfrage wissen, ob die KRAGES mit „dislozierten“ (örtlichen) Ambulanzen einspringen soll, wenn Kassenvertragsstellen über längere Zeit nicht besetzt werden. Die Weichen wurden vom Land dafür bereits gestellt. „Durch die Umfrage können wir für die Zeit nach 2025 bedarfsgerecht weiterplanen“, so Doskozil. Den Fragebogen gibt es zudem auch online auf der Homepage des Landes.