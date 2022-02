Papier ist mehr als nur geduldig

Zeichnungen begleiteten sie auch durch ihr Berufsleben, unterrichtete sie doch bis vor einem halben Jahr an der HTL das Fachgebiet Textil und Mode und brachte so manchen Entwurf zu Papier. „Aktive Künstlerin war ich aber nie, ich war immer eher jene, die dafür sorgte, dass Kunst überhaupt passiert“, so die Schwester des bekannten Musikers, Autors und Journalisten Thomas Miessgang. Dies bewies sie vor allem in ihrer Heimatgemeinde Hard, wo sie sich über Jahrzehnte unter anderem in der der „Kulturwerkstatt Kammgarn“ engagierte und dies so effizient, dass sie der frühere Bürgermeister Harald Köhlmeier 2010 bat, der Gemeindevertretung beizutreten und den Kulturausschuss zu leiten.