Gleich mehrere Massenschlägereien in Villach!

Schlägerei angekündigt

Am Freitag erhielt die Polizei in Villach über einen Messenger-Dienst die Information, dass am Nachmittag zwischen mehreren Jugendlichen eine Schlägerei am Sportplatz in Villach stattfinden soll. Die Beamten konnten dort dann zahlreiche 14- bis 16-Jährige antreffen und die angekündigte Rauferei verhindern - die Jugendlichen wurden aufgefordert, die Örtlichkeit zu verlassen. „Kurze Zeit später kam es aber gegen 17.15 Uhr in der Nähe des Sportplatzes zur Schlägerei zwischen vier Mädchen, ebenfalls zwischen 14 und 16 Jahren“, berichtet der Polizist. Und die Mädchen hatten Publikum - zwischen 20 und 25 Jugendliche hatten bei der Auseinandersetzung zugesehen.