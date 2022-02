Jagd auf gestohlene Kärntner Kunstschätze

„Auch wenn sich in Kärnten jährlich Kunstdiebstähle ereignen, ist die Zahl dieser Delikte in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen“, sagt Peter Biedermann, einer der im Landeskriminalamt dafür zuständigen Ermittler. In den Achtzigern, Neunzigern und zum Teil auch noch nach der Jahrtausendwende habe es in Kärnten eine regelrechte Kunstdiebstahlserie gegeben.