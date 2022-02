Olympiaquoten-Opfer trumpft in Norwegen groß auf

Die lächerlich kleine Anzahl an Olympia-Quotenplätzen für Österreichs Skiherren hatte vor allem den Tiroler Fabio Gstrein und den Vorarlberger Patrick Feurstein getroffen. Zweiterer war trotz eines vierten Rangs beim Weltcup-Riesentorlaufklassiker in Alta Badia nicht nach Peking mitgenommen worden. Nun zeigte der 25-Jährige bei einem Europacup-Riesentorlauf in Norwegen groß auf.