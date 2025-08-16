Rassismus-Eklat gegen Torjäger: Mann festgenommen

„Die letzte Nacht in Anfield wird mir für immer in Erinnerung bleiben“

Die englische Premier League stellte einmal mehr klar, dass Rassismus „in unserem Fußball und in der Gesellschaft keinen Platz“ habe. Man biete dem Spieler und beiden Vereinen die volle Unterstützung an. Semenyo bedankte sich am Samstag bei Teamkollegen, Liverpool-Spielern und -Fans sowie Premier-League-Offiziellen für die Unterstützung: „Die letzte Nacht in Anfield wird mir für immer in Erinnerung bleiben – nicht wegen der Worte einer einzelnen Person, sondern wegen der Art und Weise, wie die gesamte Fußballfamilie zusammenhielt.“