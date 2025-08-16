Golf: Absturz von Steinlechner in Kopenhagen

LIVE: Mallorca gegen den FC Barcelona
Golf-Profi Maximilian Steinlechner hat die Chance auf eine Top-Platzierung bei der Danish Championship in Kopenhagen verspielt!
Der Tiroler enttäuschte am Samstag auf dem Par-71-Kurs des 2,75-Millionen-Dollar-Turniers mit einer 76er-Runde und fiel damit vom vierten auf den geteilten 37. Platz zurück.
Zwei Doppel-Bogeys und zwei Bogeys unterliefen dem ÖGV-Akteur bei nur einem Birdie. Auf die Top-Ten fehlen dem 25-Jährigen vor dem Schlusstag schon fünf Schläge.
Lukas Nemecz war als 67. knapp am Cut gescheitert, Matthias Schwab außerhalb der Top-100 deutlich.
