FacePay: Moskauer Metro startet Gesichtserkennung

Das Verkehrsministerium erklärte, dass alle FacePay-Informationen verschlüsselt werden. Die Kameras an den ausgewiesenen Drehkreuzen würden nur den biometrischen Schlüssel eines Fahrgastes lesen, auf die in Datenzentren gespeicherten Informationen könnten nur Mitarbeiter des Innenministeriums zugreifen. Das Moskauer Ministerium für Informationstechnologie versicherte außerdem, dass die an das System übermittelten Fotos nicht an die Polizei weitergegeben würden.