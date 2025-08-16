3:0 in Baku! Österreich macht großen Schritt zu EM

Sehr gute Karten nach Pflichtsieg ohne Satzverlust

Das Team von ÖVV-Cheftrainer Radovan Gacic um Paul Buchegger und Alexander Berger hat nach dem Pflichtsieg ohne Satzverlust in Baku sehr gute Karten. Die acht Top-Mannschaften der EM 2023 sowie die vier Gastgeber waren fix qualifiziert.