3:0 in Baku! Österreich macht großen Schritt zu EM

Eine Woche nach der erstmaligen EM-Qualifikation des Frauen-Nationalteams haben auch die österreichischen Volleyballer einen letzten großen Schritt zur Europameisterschaft 2026 gemacht!
Die ÖVV-Auswahl gewann am Samstag in Baku das abschließende Gruppenspiel gegen Außenseiter Aserbaidschan wie erhofft souverän 3:0 (13,12,18). Ob der zweite Gruppenplatz hinter Belgien für ein Ticket zur EM in Italien, Finnland, Bulgarien und Rumänien reicht, hängt von den restlichen Pools ab.
Die letzten Spiele der anderen Gruppen steigen am Sonntag. Neben den sieben Gruppensiegern qualifizieren sich auch die besten fünf Zweiten für die kontinentalen Titelkämpfe mit 24 Nationen.
Sehr gute Karten nach Pflichtsieg ohne Satzverlust
Das Team von ÖVV-Cheftrainer Radovan Gacic um Paul Buchegger und Alexander Berger hat nach dem Pflichtsieg ohne Satzverlust in Baku sehr gute Karten. Die acht Top-Mannschaften der EM 2023 sowie die vier Gastgeber waren fix qualifiziert.
