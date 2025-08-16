Dua Lipa sorgt mit einem „Doppel-Bikini“für Furore

Letzte Tage in den Zwanzigern

Doch nicht nur der Bikini sorgt für Gesprächsstoff: Dua selbst strahlt übers ganze Gesicht. In ihrer Caption schwärmt sie von langen Dinner-Abenden, Flamenco, Tanzen bis 6 Uhr morgens, einem Meteor-Schauer und jede Menge Umarmungen. „Feeling v lucky n loved“, schrieb sie – und macht damit klar: Ihre letzten Tage in den Zwanzigern könnten schöner kaum sein.