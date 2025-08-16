Vorteilswelt
Countdown zum 30er!

Dua Lipa sorgt mit einem „Doppel-Bikini“für Furore

Star-Style
16.08.2025 18:00
Dua Lipa lebt gerade ein Leben im Bikini! Die Fans sind begeistert und ein Zweiteiler hat es ...
Dua Lipa lebt gerade ein Leben im Bikini! Die Fans sind begeistert und ein Zweiteiler hat es allen jetzt besonders angetan!(Bild: PPS/www.PPS.at)

Countdown zum runden Geburtstag – und Dua Lipa (29) feiert schon jetzt, als gäbe es kein Morgen! Die Pop-Queen gönnt sich auf ihrer Lieblingsinsel Ibiza eine XXL-Sause mit Freunden, Familie und ihrem Verlobten Callum Turner (34) – und lässt dabei vor allem modisch die Sonne aufgehen.

Auf Instagram zeigte die Sängerin jetzt ihre neueste Sommer-Errungenschaft: einen „Double-Bikini“ im Wert von rund 263 Dollar. Das extravagante Stück von Oseree Swimwear besteht aus einer himmelblauen Basis und einer darüberliegenden, roten Lage – zwei Teile, die zusammen für einen Wow-Effekt sorgen.

Ihre 88 Millionen Follower sind hin und weg: „Wo kann ich den kaufen“, will ein Fan wissen, während ein anderer schreibt: „Dua erfindet den Sommer neu!“

Hier ist Dua Lipas Posting mit dem Doppel-Bikini, der für so viel Furore sorgt:

Letzte Tage in den Zwanzigern
Doch nicht nur der Bikini sorgt für Gesprächsstoff: Dua selbst strahlt übers ganze Gesicht. In ihrer Caption schwärmt sie von langen Dinner-Abenden, Flamenco, Tanzen bis 6 Uhr morgens, einem Meteor-Schauer und jede Menge Umarmungen. „Feeling v lucky n loved“, schrieb sie – und macht damit klar: Ihre letzten Tage in den Zwanzigern könnten schöner kaum sein.

Ihr Geburtstag ist übrigens am 22. August. Und ihre größten Wünsche wurden in diesem Jahr bereits erfüllt: Im Juni hielt Callum Turner um ihre Hand an und im August hat die Sängerin die kosovarische Staatsbürgerschaft verliehen bekommen.

Lesen Sie auch:
Popstar Dua Lipa erhielt kosovarische Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft
Pop-Star Dua Lipa jetzt ganz offiziell Kosovarin!
03.08.2025
Sängerin im Glück
Dua Lipa bestätigt: „Ja, wir sind verlobt!“
13.06.2025

Lipa wurde 1995 als Tochter kosovarisch-albanischer Eltern in London geboren. 2022 bekam sie bereits die albanische Staatsbürgerschaft. 

