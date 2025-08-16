Dua Lipa sorgt mit einem „Doppel-Bikini“für Furore

Countdown zum runden Geburtstag – und Dua Lipa (29) feiert schon jetzt, als gäbe es kein Morgen! Die Pop-Queen gönnt sich auf ihrer Lieblingsinsel Ibiza eine XXL-Sause mit Freunden, Familie und ihrem Verlobten Callum Turner (34) – und lässt dabei vor allem modisch die Sonne aufgehen.
Auf Instagram zeigte die Sängerin jetzt ihre neueste Sommer-Errungenschaft: einen „Double-Bikini“ im Wert von rund 263 Dollar. Das extravagante Stück von Oseree Swimwear besteht aus einer himmelblauen Basis und einer darüberliegenden, roten Lage – zwei Teile, die zusammen für einen Wow-Effekt sorgen.
Ihre 88 Millionen Follower sind hin und weg: „Wo kann ich den kaufen“, will ein Fan wissen, während ein anderer schreibt: „Dua erfindet den Sommer neu!“
Hier ist Dua Lipas Posting mit dem Doppel-Bikini, der für so viel Furore sorgt:
Letzte Tage in den Zwanzigern
Doch nicht nur der Bikini sorgt für Gesprächsstoff: Dua selbst strahlt übers ganze Gesicht. In ihrer Caption schwärmt sie von langen Dinner-Abenden, Flamenco, Tanzen bis 6 Uhr morgens, einem Meteor-Schauer und jede Menge Umarmungen. „Feeling v lucky n loved“, schrieb sie – und macht damit klar: Ihre letzten Tage in den Zwanzigern könnten schöner kaum sein.
Ihr Geburtstag ist übrigens am 22. August. Und ihre größten Wünsche wurden in diesem Jahr bereits erfüllt: Im Juni hielt Callum Turner um ihre Hand an und im August hat die Sängerin die kosovarische Staatsbürgerschaft verliehen bekommen.
Lipa wurde 1995 als Tochter kosovarisch-albanischer Eltern in London geboren. 2022 bekam sie bereits die albanische Staatsbürgerschaft.
