Verzückte Fans vertrieben Gabaliers „Party-Kater“

Mit Euphorie vom Freitag ins große Finale

„Was für ein Empfang, mein Herz geht auf!“, ruft er krächzend von der Bühne – um zu ergänzen: „Meine Stimme braucht noch bis heute Abend.“ Die Party nach dem Freitagskonzert („Schlagernacht mit Freunden“) hatte wohl lange gedauert. Da galt es dann zu feiern, dass es an diesem Abend keinen einzigen Tropen geregnet hatte. Die fantastische Stimmung übertrug sich danach auch noch in die Gassen der Stadt.