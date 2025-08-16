Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hype in Kitzbühel

Verzückte Fans vertrieben Gabaliers „Party-Kater“

Tirol
16.08.2025 18:00
Im offenen Oldtimer-Cabrio war der Star dem Publikum nahe. Ein Ritual, das sich über die Jahre ...
Im offenen Oldtimer-Cabrio war der Star dem Publikum nahe. Ein Ritual, das sich über die Jahre nicht abnutzte.(Bild: Moser Andreas)

Das Ritual wiederholt sich, doch weder der Star noch seine Fans können offenbar genug bekommen – Fantreffen mit Andreas Gabalier im Herzen der Gamsstadt, wo am Freitag und Samstag das Tennisstadion bebt.

0 Kommentare

Kitzbühel und das Bad in Fanmassen – das kennt Hansi Hinterseer, das kennt der jährliche Hahnenkammsieger. Doch als ER am Samstag im Oldtimer zum Fantreffen vorfährt, fühlt man wieder diese Energie, die derzeit wohl nur der steirische VolksRock‘n‘Roller Andreas Gabalier erzeugen kann.

Und das, obwohl sich die Szenen alle Jahre wiederholen, es schon seit 13. Gastspiel in der Gamsstadt ist. Ermüdungserscheinungen beim Star oder seinen Fans? Eindeutig nein.

Freundinnen Ilse und Helga tauchen liebend gerne in den Wirbel ein
Freundinnen Ilse und Helga tauchen liebend gerne in den Wirbel ein(Bild: Moser Andreas)

Mit Euphorie vom Freitag ins große Finale
„Was für ein Empfang, mein Herz geht auf!“, ruft er krächzend von der Bühne – um zu ergänzen: „Meine Stimme braucht noch bis heute Abend.“ Die Party nach dem Freitagskonzert („Schlagernacht mit Freunden“) hatte wohl lange gedauert. Da galt es dann zu feiern, dass es an diesem Abend keinen einzigen Tropen geregnet hatte. Die fantastische Stimmung übertrug sich danach auch noch in die Gassen der Stadt.

Einmarsch der Bundesmusikkapelle Kitzbühel durch das Menschenspalier und an der Bühne vorbei
Einmarsch der Bundesmusikkapelle Kitzbühel durch das Menschenspalier und an der Bühne vorbei(Bild: Moser Andreas)

Ein Triumphzug mit dem Oldtimer zur Bühne
Das Ritual beim Fantreffen am Samstag, die Anfahrt in einem offenen Oldtimer und der Gang zur Bühne, wurde wieder zum Triumphzug und man fragt sich: Wie kann ein Mensch, der hier mittendrin steht, scheinbar so gelassen bleiben? Hier ein Händedruck und ein nettes Wort, dort ein Kind in den Arm nehmend – Publikumsnähe, zelebriert wie es nur wenige können.

Birgit und ihre bayerischen Freundinnen erlebten schon das Konzert in München, schwören aber auf ...
Birgit und ihre bayerischen Freundinnen erlebten schon das Konzert in München, schwören aber auf das Kitzbühel-Erlebnis.(Bild: Moser Andreas)

„Vor allem ein großartiger Mensch“
„Du bist nicht nur ein Star, sondern vor allem ein großartiger Mensch“, überschlug sich Tourismus-Obmann Christian Harisch vor Lob. Da nickten auch Nici und ihre drei Freundinnen, die aus dem Erzgebirge angereist waren. Ein Fläschchen Sekt – und schon hatten auch die Damen wieder Lust auf eine weitere Party.

Zitat Icon

Wir sind zwar schon Ü-60 und haben keine Karten bekommen, doch hier müssen wir einfach dabei sein.

Ilse und Helga zur „Krone“

„Kitzbühel ist mit nichts zu vergleichen“
Die Freundinnen Ilse und Helga, standesgemäß im Dirndl, meinten zur „Krone“: „Wir sind zwar schon Ü-60 und haben keine Karten bekommen, doch hier müssen wir einfach dabei sein.“ Birgit aus München war kürzlich mit 15.000 Fans beim Konzert auf dem Königsplatz in München dabei, schwört aber: „Mit dem Erlebnis hier in Kitzbühel ist das nicht zu vergleichen.“

Währenddessen musste Papa Johannes aus Bayern den jüngsten Fan vor der Bühne, den zweijährigen Lukas, betreuen. „Meine Frau ist der größte Gabalier-Fan überhaupt“, gestand er ganz ohne Eifersucht.

Feiern bis zum Morgen – und eine einzige Sorge
Bürgermeister Klaus Winkler gab dann das Motto für das Konzert am Abend vor: „Wir feiern bis in die Morgenstunden.“ Die einzige Sorge galt den prognostizierten Gewittern, auch hier hatte der Star einen Spruch parat: „Egal, ich wurde ja heute in der Dusche schon nass ...“ 

Bereits am Freitag gab Gabalier ein stimmungsvolles Konzert, das keine Wünsch offen ließ. Bei der „Schlagernacht mit Freunden“ bebte das Kitzbüheler Stadion.

Porträt von Andreas Moser
Andreas Moser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
181.563 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
153.401 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
147.751 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
2336 mal kommentiert
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Trump: „Es liegt jetzt wirklich an Selenskyj“
1833 mal kommentiert
Live im TV hieß es plakativ: „Pursuing peace“ („nach Frieden streben“) – doch vieles blieb ...
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
1700 mal kommentiert
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf