Verzückte Fans vertrieben Gabaliers „Party-Kater“

Das Ritual wiederholt sich, doch weder der Star noch seine Fans können offenbar genug bekommen – Fantreffen mit Andreas Gabalier im Herzen der Gamsstadt, wo am Freitag und Samstag das Tennisstadion bebt.
Kitzbühel und das Bad in Fanmassen – das kennt Hansi Hinterseer, das kennt der jährliche Hahnenkammsieger. Doch als ER am Samstag im Oldtimer zum Fantreffen vorfährt, fühlt man wieder diese Energie, die derzeit wohl nur der steirische VolksRock‘n‘Roller Andreas Gabalier erzeugen kann.
Und das, obwohl sich die Szenen alle Jahre wiederholen, es schon seit 13. Gastspiel in der Gamsstadt ist. Ermüdungserscheinungen beim Star oder seinen Fans? Eindeutig nein.
Mit Euphorie vom Freitag ins große Finale
„Was für ein Empfang, mein Herz geht auf!“, ruft er krächzend von der Bühne – um zu ergänzen: „Meine Stimme braucht noch bis heute Abend.“ Die Party nach dem Freitagskonzert („Schlagernacht mit Freunden“) hatte wohl lange gedauert. Da galt es dann zu feiern, dass es an diesem Abend keinen einzigen Tropen geregnet hatte. Die fantastische Stimmung übertrug sich danach auch noch in die Gassen der Stadt.
Ein Triumphzug mit dem Oldtimer zur Bühne
Das Ritual beim Fantreffen am Samstag, die Anfahrt in einem offenen Oldtimer und der Gang zur Bühne, wurde wieder zum Triumphzug und man fragt sich: Wie kann ein Mensch, der hier mittendrin steht, scheinbar so gelassen bleiben? Hier ein Händedruck und ein nettes Wort, dort ein Kind in den Arm nehmend – Publikumsnähe, zelebriert wie es nur wenige können.
„Vor allem ein großartiger Mensch“
„Du bist nicht nur ein Star, sondern vor allem ein großartiger Mensch“, überschlug sich Tourismus-Obmann Christian Harisch vor Lob. Da nickten auch Nici und ihre drei Freundinnen, die aus dem Erzgebirge angereist waren. Ein Fläschchen Sekt – und schon hatten auch die Damen wieder Lust auf eine weitere Party.
Wir sind zwar schon Ü-60 und haben keine Karten bekommen, doch hier müssen wir einfach dabei sein.
Ilse und Helga zur „Krone“
„Kitzbühel ist mit nichts zu vergleichen“
Die Freundinnen Ilse und Helga, standesgemäß im Dirndl, meinten zur „Krone“: „Wir sind zwar schon Ü-60 und haben keine Karten bekommen, doch hier müssen wir einfach dabei sein.“ Birgit aus München war kürzlich mit 15.000 Fans beim Konzert auf dem Königsplatz in München dabei, schwört aber: „Mit dem Erlebnis hier in Kitzbühel ist das nicht zu vergleichen.“
Währenddessen musste Papa Johannes aus Bayern den jüngsten Fan vor der Bühne, den zweijährigen Lukas, betreuen. „Meine Frau ist der größte Gabalier-Fan überhaupt“, gestand er ganz ohne Eifersucht.
Feiern bis zum Morgen – und eine einzige Sorge
Bürgermeister Klaus Winkler gab dann das Motto für das Konzert am Abend vor: „Wir feiern bis in die Morgenstunden.“ Die einzige Sorge galt den prognostizierten Gewittern, auch hier hatte der Star einen Spruch parat: „Egal, ich wurde ja heute in der Dusche schon nass ...“
Bereits am Freitag gab Gabalier ein stimmungsvolles Konzert, das keine Wünsch offen ließ. Bei der „Schlagernacht mit Freunden“ bebte das Kitzbüheler Stadion.
