Frequency: Nach dem Musikfest wird nun abgebaut

ÖAMTC verzeichnete mehr als 130 Einsätze

Alle Hände voll zu tun hatten laut APA die Pennenhelfer des ÖAMTC. „Es gab 130 bis 140 Einsätze“, bilanzierte Sprecherin Romana Schuster. Der Schwerpunkt der Arbeit der Gelben Engel lag dabei auf der Starthilfe. „Denn nicht nur Kälte, sondern auch große Hitze setzt den Autobatterien zu“, heißt es. Die anderen Einsätze drehten sich um Reifenpannen, verlorene Autoschlüssel und das Wiederanbringen von Kennzeichen. Außerdem wurden zwei ortsunkundige Festivalbesucher nach einem Krankenhausaufenthalt ausnahmsweise auf das Areal zurückgeführt.