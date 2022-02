Arbeiterkammer fordert höhere Löhne

Preisexplosion am Wohnungsmarkt

Erhöht werden sollte auch das Arbeitslosengeld von derzeit 55 auf 70 Prozent des Gehalts, finden die beiden. Aber auch abseits von Lohnzetteln sehen Keckeis und Hämmerle Handlungsbedarf. So würde etwa die Veranlagung von Unternehmensgewinnen in den Grundstücks- und Immobilienmarkt zu einer Preisexplosion am Wohnungsmarkt führen. Die Auseinanderentwicklung der Löhne und Preise für das Wohnen würden ihr Übriges zum aufgeheizten Wohnungsmarkt beitragen. Deshalb fordert Hämmerle eine Förderung des sozialen Wohnbaus und eine Besteuerung auf Grundstücksumwidmungen.