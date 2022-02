Neue Notunterkünfte für Obdachlose in Eisenstadt

Im Vergleich zu anderen österreichischen Städten gibt es in Eisenstadt zwar kaum Obdachlose, doch auch diese wenigen möchten Stadt und Caritas nicht im Stich lassen. Dafür gibt es bereits den sogenannten Zufluchtsraum, in dem Menschen ohne Wohnung mithilfe von Sozialarbeitern auf die Wiedereingliederung in die Gesellschaft vorbereitet werden. „Manche Betroffene sind aber nur schwer zu erreichen und lehnen eine derartige Hilfe ab“, weiß Caritas-Präsidentin Melanie Balaskovic. Für diese Klienten wurde deshalb jetzt das besonders niederschwellige Angebot „Zufluchtsdorf“ geschaffen.