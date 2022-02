„Sie“ kämpft eher mit den Kilos

Den Energieumsatz ankurbeln. Aber wie?

Es liegt auf der Hand, dass die Damen für einen höheren Anteil an Muskelmasse sorgen sollten, damit auch in Ruhephasen Fett verarbeitet wird. Wichtig ist ebenfalls Ausdauertraining. Dieses hilft, den Energieumsatz anzukurbeln. Grundsätzlich gilt: Frauen müssen in der Regel leider langfristig weniger essen als Männer, um ihr Gewicht zu reduzieren und später die Abnahme auch zu halten. Versuchen Sie, schlechte Kohlenhydrate wie in Backwaren, Weizennudeln, Pizza sowie Weißbrot zu vermeiden und häufiger auf Vollkorn, Gemüse, Obst und magere Milchprodukte zurückzugreifen.