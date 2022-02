Abnehmen bringt Schwung ins Liebesleben

„Bierbauch“ - eine Gefahr für die Potenz

Galt eine üppige Leibesmitte beim „starken Geschlecht“ früher als Zeichen für Wohlstand oder Gemütlichkeit, ist mittlerweile bekannt, dass es sich hierbei um ein Gesundheitsrisiko handelt. Übergewicht bedingt Bluthochdruck, Diabetes sowie Fettstoffwechselstörungen, was sich negativ auf die Blutgefäße auswirkt. Diese werden starr und verstopfen. Sehr früh sind davon meist die besonders feinen Gefäße der Penis-Schwellkörper betroffen. Kommt dann nicht genügend Blut an, vermindert dies die Härte der Erektion. Die erektile Dysfunktion gilt daher als Warnsignal für eine drohende Herz-Kreislauf-Erkrankung in den folgenden Jahren.