Schlank und entspannt

Video-Konferenzen, Projekte und jede Menge Überstunden. In den kurzen Pausen stopfen wir Fertiggerichte, Knabbergebäck und Süßigkeiten hinein. Abends fehlt die Kraft, noch einkaufen zu gehen und zu kochen. Eine Salami-Pizza aus dem Tiefkühler muss reichen. Die Ursache, warum der Organismus in Stresssituationen nach fetten, kohlenhydratreichen und süßen Lebensmitteln giert, ist das Hormon Cortisol. Es veranlasst die Fettzellen, so schnell wie möglich Energie für die Muskeln bereitzustellen. Gleichzeitig sorgt es dafür, dass der Körper diese Fettreserven wieder auffüllt. Darüber hinaus sind Verhaltensweisen antrainiert. So mancher hat sich bereits als Kind mit einem Schokoriegel für den harten Schultag belohnt. Als Erwachsener macht man es dann ebenso. Aber Gewohnheiten lassen sich Schritt für Schritt ändern.