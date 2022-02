Immer mehr Menschen tappen in die Schuldenfalle

Auch ein beachtlicher Anstieg an Anfragen an das Referat Konsumentenschutz ist zu verzeichnen. Von 2018 bis 2021 wird ein Plus von 25 Prozent vermeldet. Im Vorjahr wurden 2156 Beratungen durchgeführt. Die Hälfte der Anfragen betraf den Online-Handel – immer mehr Burgenländer haben während der Lockdowns ihr Einkaufverhalten auf das Internet verlagert und wurden Opfer von Betrügern. Laut „Watchlist Internet“ wurden 3000 Fake-Shops gemeldet.