Alle Wege führen vorerst nach Lanzarote

Trainingscamp Lanzarote 2.0

Anfang März setzt Hammerle zusammen mit dem Omni Biotic Powerteam erneut für ein zweiwöchiges Trainingscamp zum Landeanflug auf Lanzarote an, das er mit dem 70.3 Ironman auf der Insel am 19. März als erste Wasserstandsmessung abschließen will. „Das Rennen wird für mich ein Test, um mal wieder Wettkampfluft zu schnuppern und zu sehen, was passt und was nicht“, so der Plan des Vorarlbergers.