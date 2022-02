Engleitner-Neu folgt Lindner als SPÖ-Klubchefin

Lindner, seit Ende 2020 Klubobmann der SPÖ im Landtag, wurde am 7. Februar vom Parteivorstand einstimmig zum geschäftsführenden Parteichef gewählt. Als seine Nachfolgerin an der Spitze des SPÖ-Klubs präsentierte er am Mittwoch seine bisherige Stellvertreterin Sabine Engleitner-Neu. Die Sicherheits- und Kultursprecherin wurde im Parteiklub einstimmig zu Lindners Nachfolgerin gewählt. Sie wird ihre neue Funktion mit dem Wechsel Lindners in die Landesregierung antreten. Die Rochade ist mit dem Landesparteitag im September geplant.