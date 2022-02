Wetterphänomen sorgt für „Eismonster“ auf Vulkan

Eine einzigartige Wetterlage ist alljährlich für ein recht außergewöhnliches Naturspektakel in Japan verantwortlich - die sogenannten Eismonster (siehe Video) am Vulkan Zao, an der Grenze zwischen den Präfekturen Yamagata und Miyagi. Sie locken Jahr für Jahr abertausende Schaulustige an und sind eine der bekanntesten Winterattraktionen Japans.