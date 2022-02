Beim Entladen der Waffe in eigene Hand geschossen

Der 65-jährige Pensionist aus Ferlach hantierte am Dienstag um 9.18 Uhr in seinem Wohnhaus mit einer Faustfeuerwaffe. „Als er seine Pistole - Kaliber 22 - entladen wollte, löste sich plötzlich ein Schuss“, so ein Polizist. Der Mann schoss sich selbst in die Hand und wurde dabei vor allem im Bereich der Finger verletzt. Der 65-Jährige wurde in das UKH Klagenfurt eingeliefert.