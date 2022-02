Weniger Einbrüche, mehr Probleme mit Schleppern

Rasant ist die Zunahme bei Schlepper-Delikten. Waren 2019 noch 83 Straftaten zu verzeichnen, so stieg die Zahl ein Jahr später auf 324 an und schnellte 2021 in die Höhe. Konkret geht es um 1602 Delikte, die 17,4 Prozent aller registrierten Fälle ausmachten.