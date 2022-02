Alkolenker brach nach Überschlag verletzt zusammen

Fataler Verkehrsunfall in der Nacht auf Dienstag im Tiroler Außerfern: Ein 18-jähriger Einheimischer verlor in Pflach die Kontrolle über sein Auto - der Wagen geriet über den Fahrbahnrand hinaus, überschlug sich und kam am Dach liegend auf Bahngleisen zum Stillstand. Nachdem sich der Lenker aus dem Wrack befreit hatte, brach er verletzt zusammen. Ein Alkotest verlief positiv.